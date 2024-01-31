İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'aşk'lı İstanbul yanıtı: 'Bu anlayıştan kurtulmaya...'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 16:51

Güncelleme: 31.01.2024 - 16:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılışına katıldı.

"İstanbul Tasarım Müzesi Süleymani'ye bölgesine tarihi bir başlangıç yapacak ve değer katacak" diyen İmamoğlu, yerel seçime değindiği konuşmasında isim vermeden Murat Kurum ve Erdoğan'a göndermelerde bulundu.

'İSTANBUL BENİM AŞKIMDIR ANLAYIŞINDAN KURTULMAYA...'

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz 5 yıl daha bu onurlu görevi yapmaya talibiz. İstanbul'u konuşurken sağa sola bakıp 'acaba ne diyecek diyecek?' diyerek süreç yönetenlere İstanbul'un hiç tahammülü yok. Hep ileri tam yol ileri demeye hazır bir İstanbul var. İstanbul benim aşkımdır anlayışından kurtulmaya, İstanbul hepimizindir diyen, İstanbul'un 16 milyona ait olduğu bir döneme devam etme mecburiyeti var."