İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den, Meral Akşener’i kızdıracak sözler: 'İmamoğlu’na verilmeyen her oy...'
Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güner, "İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır" dedi.
İYİ Parti’nin toplumsal politikalardan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, 31 Mart yerel seçimleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
“Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz” diyen Güner, İstanbul’da seçimi sadece Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’un kazanma şansı olduğunu, İmamoğlu’na verilmeyen her oyun Kurum’a yarayacağını belirtti.
Güner, yaptığı 3 maddelik paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.
2- Belediye seçimi MV seçimi gibi “nispi” değil: Önde gelen kazanıyor.
3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.”
Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz:— Av. Ece Güner (@AvEceGuner) January 29, 2024
1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.
2-Belediye seçimi MV seçimi gibi “nispi” değil: Önde gelen kazanıyor.
3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.
Güner bu değerlendirmesiyle, İYİ Parti’nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu’ya verilen oyların, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’a fayda sağlayacağına vurguladı.
NE OLMUŞTU?
Temmuz 2023’te İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) olan Avukat Ece Güner, seçimlere ayrı girme kararının ardından Aralık 2023’te partisinden istifa etmişti.
Güner istifa açıklamasında, “Oyları bölersek AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Bu somut bir gerçektir. Bu yüzden vicdani kanaatim şöyledir: Kazanabilecek tek aday (ve başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı) olduğu için, hepimiz -tek bir oy bile fire vermeden- Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- 16 Temmuz devleti!
- Saray yeni anayasa için kılıf buldu!
- Kar İstanbul'a ulaştı
- Saadet'ten İmamoğlu'na 'sert' eleştiri
- Kilise saldırganları yakalandı!
- Livaneli: Aradan 30 yıl geçti ama...
- CHP'de 'Çankaya' bildirisi
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Marmara'da kar yağışı etkili olacak!