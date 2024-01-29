İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den, Meral Akşener’i kızdıracak sözler: 'İmamoğlu’na verilmeyen her oy...'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:06

İYİ Parti’nin toplumsal politikalardan sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, 31 Mart yerel seçimleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz” diyen Güner, İstanbul’da seçimi sadece Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum’un kazanma şansı olduğunu, İmamoğlu’na verilmeyen her oyun Kurum’a yarayacağını belirtti.

Güner, yaptığı 3 maddelik paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.

2- Belediye seçimi MV seçimi gibi “nispi” değil: Önde gelen kazanıyor.

3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır.”

Her seçmenin kararına sonsuz saygım var. Ama 3 somut gerçeği de biliyoruz:



1-İstanbul’u sadece E. İmamoğlu veya M. Kurum kazanabilir.



2-Belediye seçimi MV seçimi gibi “nispi” değil: Önde gelen kazanıyor.



3- İmamoğlu’na verilmeyen her oy; Kurum’u seçtirmeye yarayacaktır. — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) January 29, 2024

Güner bu değerlendirmesiyle, İYİ Parti’nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu’ya verilen oyların, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’a fayda sağlayacağına vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2023’te İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) olan Avukat Ece Güner, seçimlere ayrı girme kararının ardından Aralık 2023’te partisinden istifa etmişti.

Güner istifa açıklamasında, “Oyları bölersek AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Bu somut bir gerçektir. Bu yüzden vicdani kanaatim şöyledir: Kazanabilecek tek aday (ve başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı) olduğu için, hepimiz -tek bir oy bile fire vermeden- Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.