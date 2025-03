İmamoğlu'ndan Erdoğan’a iftar daveti: 'Gelsin memleketin trajik sorunlarını konuşalım'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:51

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iftar davetinde bulundu. Şimdiye kadar birçok kez görüşme talebinde bulunduğunu ancak karşılık alamadığını belirten İmamoğlu, “Manşet yapacaksanız söyleyeyim; davet ediyorum kendisini” ifadelerini kullandı.

Nefes Gazetesi’ne konuşan İmamoğlu, Erdoğan’ın kendisini Ankara’ya davet etmesi halinde tereddütsüz gideceğini belirterek şunları söyledi:

“Sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı. Her hususu kendisi ile paylaşırım. Kendisiyle tanışmak ve İBB Başkanlığı yapmış birisinin İstanbul’a dair düşüncelerini tabii ki Cumhurbaşkanı olarak da almak için randevu istedim. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu aracı oldu, talebimizi iletti. Çıt yok. Görüşmek istemeyen kendisi. Gelsin İstanbul’un en güzel meydanında bir Ramazan çadırında halkla oturalım, iftarımızı edelim. İftardan sonra da istediği yere gidelim, çayımızı, kahvemizi içelim. Memleketin trajik sorunlarını konuşalım.”

“SANDIĞA GİTTİĞİMİZ GÜN BUNLARA GÜLE GÜLE DİYECEKLER”

İmamoğlu, erken seçim çağrısını yineleyerek, iktidarın ülkeyi çıkmaza sokacak hamlelerde bulunabileceğini ifade etti. “Her gün gündemi bizim üzerimizden oluşturmaya gayret eden bir iktidar var” diyen İmamoğlu, seçim sürecine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu işin müsebbibi, birçok yargılamanın ya da sürecin her detayına hâkim olduğunu zaten diliyle de ifade eden, verilecek cezaları bile bazen tayin eden sayın Cumhurbaşkanı ve yönetimi. Bana, ceza verilecek, siyasi yasak gelecek diye düşünecek olsam bu yola çıkmam ki. Bu yola çıkan adam bu hesabı yapar mı? Tek tedbirimiz var sandık. Sandığa gittiğimiz gün bunlara güle güle diyecekler.”

DİPLOMA TARTIŞMASI: “EĞİTİM HAYATIM AYAN BEYAN ORTADA”

İmamoğlu, hakkındaki “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı ve Erdoğan’ın diplomasına ilişkin yıllardır süren tartışmayı da değerlendirdi.

Kendi eğitim geçmişiyle ilgili hiçbir belirsizlik olmadığını vurgulayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Benim diploma sürecimle ilgili gölgeli bir taraf yok. Benim eğitim hayatımla ilgili her şey ayan beyan ortada. Benden ifade alan savcıya da yazık ediyorlar. Binlerce polisi meşgul edenlere Allah akıl versin. Nasıl bir iddianame çıkacak merak ediyorum. Buradan çıkacak sonuçla zerre kadar ilgilenmiyorum. Benim kavgam çok büyük. Benim önümde bir dava var: Bu iktidar gidecek, dertler bitecek.”

MEDYA AŞ SORUŞTURMASI: “YOL ARKADAŞLARIMIN HER EYLEMİNE KEFİLIM”

İBB’ye bağlı Medya AŞ’ye yönelik başlatılan savcılık incelemesine de değinen İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri birlikte çalıştığı danışmanı Murat Ongun’un hedef alındığını söyledi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Benim her arkadaşıma müdahale etme pozisyonunda bir İstanbul’da kurgulanmış yapıyla karşı karşıyayız. Yol arkadaşlarım bu risklerin farkında. Bu mücadeleyi ona göre veriyorlar. Her birinin her eylemine kefilim. Biz iktidara geleceğiz. Hiç kimseye düşmanlık yapmayacağız. Ama bugün o kötülükleri yapan herkes hukuk önünde hesap verecek.”