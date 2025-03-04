Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan 'Bilirkişi davası' tepkisi: 'Çalınan özgürlüğün telafisini kim verecek?'

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:02

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:02

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteciler Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Barış Pehlivan ve Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat ve tahliye kararı çıkmasının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"O KAYBEDİLEN GÜNLERİN, ÇALINAN ÖZGÜRLÜĞÜN TELAFİSİNİ KİM VERECEK?"

Yavaş, şunları kaydetti:

“Adaletin terazisi bir kez şaştığında, o yanlış yalnızca bir kişiye değil, tüm topluma zarar verir. Hukukun temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi, yani ‘suçu ispatlanana kadar herkes masumdur’ ilkesi, bir gün hepimizin ihtiyacı olabilecek en temel güvencelerden biridir.

Halk TV’ye yönelik başlatılan ‘bilirkişi’ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Suat Toktaş ve dört gazeteci hakkında beraat kararı verildi. Ancak Suat Toktaş, tam 34 gündür cezaevindeydi. Serbest bırakılması yönünde karar çıktı. Peki kaybolan o 34 gün? O kaybedilen günlerin, yaşanan mağduriyetin, çalınan özgürlüğün telafisini kim verecek?

İşte bu yüzden hep söylüyoruz: Hukuk, bir baskı aracı değil, adaletin teminatı olmalıdır. Hukukçu ve filozof Cesare Beccaria’nın asırlardır yankılanan o sözünü unutmayalım; ‘Bir suçsuz bir gün içeride kalacağına, bin suçlu aramızda dolaşsın.’

Hukukun temel prensibi budur. Çünkü özgürlük bir lütuf değil, en temel insan hakkıdır ve tutuksuz yargılama esas olmalıdır.”

Adaletin terazisi bir kez şaştığında, o yanlış yalnızca bir kişiye değil, tüm topluma zarar verir. Hukukun temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi, yani “suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” ilkesi, bir gün hepimizin ihtiyacı olabilecek en temel güvencelerden biridir.… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 4, 2025

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Gazetecilik suç değildir. Halkın haber alma hakkını savunmak; hukuku, şeffaflığı savunmak hiç suç değildir, haktır. Herkes bu hakkını sonuna kadar savunacak. Bu süreçte onurlu duruş sergileyen herkese teşekkürler. Geçmiş olsun HALK TV" ifadelerini kullandı.