İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' yanıtı: 'Artık o devir kapandı...'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:52

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstütü İstanbul İSMEK Eğitmenler Zirvesi’nde gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı, önceki gün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı gün kendisini hedef alınması üzerine sorulan soruya yanıt verdi.

İmamoğlu, Erdoğan’a yönelik olarak “Artık o devir kapandı, yeni bir devir açıldı. Bu devirde 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin” dedi.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN"

İmamoğlu’nun yanıtı şöyle:

“İnanın, Sayın Cumhurbaşkanı’nın benimle ilgili bu ilgisini, bu alakasını ve bu sürekli dile getirme tutkusunu anlayabiliyorum. Çünkü kendisine ait olduğunu ve tümden kendi kişisel olarak kendisinin yönetme hakkı olduğunu düşündüğü ve yanıldığı bir şehri, gerçek sahibi 16 milyon İstanbulluya kazandıralı 5 yıla yakın bir zaman oldu. Bu böyle devam edecek. Bu şaşkınlık, bu yanılgı hâlâ devam ediyor ve bunu bir türlü aşamadılar. Hep söylüyorum. Bu sorulara ve bu tür beni muhatap alan duygularına cevap verirsem ben, kampanya döneminde sadece kendisine cevap vermekle geçer günlerim.

Çünkü eminim ki bu seçimdeki tek emeli, tek derdi Sayın Cumhurbaşkanı’nın, İstanbul’u yine kendi kişisel hakkı ve hukuku çerçevesinde ele alan cümleler kuracak. Biz de diyoruz ki artık o devir kapandı. Yeni bir devir açıldı. Bu devirde 16 milyon insanın şehri yönettiği bir devir. Bizi izlemeye devam etsin diyerek cevap vereyim.”

"İNSANLARI ALDATMANIN, TANITIMA KATKI SUNACAĞINA İNANAN BİR ANLAYIŞ"

İmamoğlu ayrıca buradaki konuşmasında sesi değiştirilerek hazırlanan sahte videoyla ilgili şunları söyledi:

“İmamoğlu’nun konuştuğu kelimeleri yapay zeka ile çevirerek insanları aldatmanın, tanıtıma katkı sunacağına inanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu üzüntü verici bir yanıyla da karşımızda yönetime gelmeye yönelik adım atan anlayışın ortaya koyduğu, metodun sadece şu olduğunu görüyoruz; kararlamak, aşağılamak. Ne inancımıza ne evrensel değerlere uygun olmayan kişilere, siyasi partilere ya da bu insanlara ben Allah akıl versin diyorum. Akla, tekniğe, eğitime ihtiyacı olanları da İSMEK’e bekliyorum.

Kendisine ait olduğunu, kendisinin yönetme hakkı olduğunu düşündüğü ve yanıldığı bir şehrin gerçek sahibine, 16 milyon İstanbulluya kazandıralı beş yıla yakın bir zaman oldu. Bu böyle devam edecek. Bu şaşkınlık, bu yanılgı hala devam ediyor ve bunu bir türlü aşamadılar."