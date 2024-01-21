İmamoğlu'ndan 'kültürel miras' vurgusu: 'İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 22:53

Güncelleme: 21.01.2024 - 22:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yenileyip kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate’in, “The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art”/ “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde Sergisi”ne ev sahipliği yapacak.

23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artİstanbul Feshane’de sanatseverlerle buluşacak serginin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

'KÜLTÜREL MİRAS' VURGUSU

Serginin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul'da kültür ve sanat, şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek ve hatta bütün dünyayla paylaşmak konusunda sorumluyuz. Biz bu sorumluluk duygusuyla 5 yılda büyük ve önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkıyor ve bu şehrin kadim tarihini günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek, hissettiğimiz, yaşadığımız, paylaştığımız ve değerini bildiğimiz bir modele geçiyoruz” dedi.

“İSTANBUL, KENDİ BAŞINA DÜNYANIN EN GÜZEL SANAT ESERİ”

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul; coğrafyasıyla, kültürüyle, görkemiyle, tarihiyle, 8.500 yıllık mirasıyla, kendi başına dünyanın en güzel sanat eseri. İstanbul'da kültür ve sanat, şehrin en önemli hayat kaynaklarından birisidir. Hepimiz bu kaynağı beslemek, güçlendirmek ve hatta bütün dünyayla paylaşmak konusunda sorumluyuz. Biz bu sorumluluk duygusuyla 5 yılda büyük ve önemli işler yaptığımıza inanıyoruz. Bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul'un kültürel mirasına sahip çıkıyor ve bu şehrin kadim tarihini günlük hayatımızın bir parçası haline getirerek, hissettiğimiz, yaşadığımız, paylaştığımız ve değerini bildiğimiz bir modele geçiyoruz. İstanbul'a daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda ve çeşitlilikte kültür-sanat mekanları kazandırdık. Elbette kazandırmaya devam edeceğiz."

“BU SERGİ, İSTANBUL'UN BİR ÜST SEGMENT TURİZM DESTİNASYONU OLMASINA KATKI SAĞLAYACAK”

"İstanbulumuz tarihi ve kültürel potansiyeline yaraşır bir şekilde dünya ölçeğinde bir sanat kenti haline geliyor. Hak ettiği yeri çok yakın bir zamanda elbette ki yakalayacak. Bir yandan kültür ve sanatı İstanbul’un her yerine taşırken, bir yandan da dünyanın sanatsal ve kültürel üretimin en özel örneklerini de bu şehrimizde, insanlarımızla ve konuklarımızla buluşturuyoruz. Bugünse dünyanın en çok ziyaret edilen, en saygın müzelerinden birisi olan Tate’in çok özel koleksiyonlarından birini, İstanbullu sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın en önemli sanat kurumlarından birisi olan Tate’in bu koleksiyonunda, 21 ülkeden 57 sanatçının, tam 95 çok özel eseri bulunuyor. Bu serginin, Türkiye'de hayata geçirilen bu çaptaki ilk ve en büyük uluslararası sergi olma özelliğini de taşıdığını belirtmek isterim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bugün olduğu gibi, uluslararası kültür iş birliklerinde Türkiye sanat dünyasına hamilik yapması, İstanbulumuzun kültür zenginliğini arttırmak için diğer kurumlara yol açması, beni gururlandırıyor. Bu sergiyle, hep birlikte İstanbul'un uluslararası sanata ev sahipliği yapma niteliği daha da pekişecek ve yarınlarda daha güçlü hayaller kurmamızı, daha güçlü projeler gerçekleştirmemize destek olacaktır. Sanatçılarımıza, uluslararası kurumlarla etkileşim şansı sunacak olan bu sergi, İstanbul'un bir üst segment turizm destinasyonu olmasına da güçlü bir katkı sağlayacak."

“ARTİSTANBUL FESHANE VE HALİÇ, GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ KÜLTÜR SANAT YATIRIMLARININ EN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİSİ”

"Bu çok önemli sergiyi Haliç’te ve Artİstanbul Feshane’de gerçekleştiriyor olmamız da ayrıca çok değerli. Artİstanbul Feshane ve genel olarak Haliç, bizim bu dönemde gerçekleştirdiğimiz kültür sanat yatırımlarının en önemli noktalarından birisidir. Bir dünya başkenti olan İstanbul'a çok yakışan bu sergiyi, tüm İstanbulluların gelmesini, görmesini ve her yaştan insanımızın bu zevkin bir parçası olmasını elbette diliyorum. Aynı zamanda İstanbul'u ziyaret eden turistlerin de bu sergiyi gezmesiyle ilgili, farklı turizm sektörleri ve gruplarıyla etkileşimle, onları da bu sergide, bu müzede misafir etmenin keyfini yaşamayı diliyorum.

İBB Miras ve İBB Kültür emekçilerinin özverisi ve belediyemiz iştiraklerinin katkısıyla dünyanın en saygın sanat aktörlerinden Tate ile gerçekleştirdiğimiz ‘Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde’ adlı sergiyle 19 Mayıs’a dek süreceğini ve yan etkinliklerle zenginleşecek güçlü bir sanat programını yaklaşık 5 aya yakın insanlarımızla buluşturacağımızı müjdelemek isterim."

“GÖNÜLLERİ FETHEDEN HER İNSANIN, İNSANLIĞA DA İYİ HİZMET EDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM”

"Aynı zamanda çok kıymetli yol arkadaşlarıma, katkı sunan Mahir Polat'a, ayrıca teşekkür ediyorum ve yolu açık olsun. ‘Emeğine sağlık’ demeyi ihmal etmek istemiyorum. Zira Fatih, değerli bir ilçemiz. Fatih kelimesi, fetihten geliyor. Dolayısıyla bu dönemin en önemli fethinin, gönülleri fethetmek olduğunu, mutlaka gönülleri fetheden her insanın, insanlığa da iyi hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Ben, değerli arkadaşımın, Fatih'te yaşayan her insanın gönüllerini fethetmesini diliyor ve buna inanıyorum. Bu duyguyla yolu açık olsun.”