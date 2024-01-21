Troller yine 'bir şeyler' deniyor: İmamoğlu'nun montajla sesinin değiştirildiği videolar dolaşıma sokuldu

Yayınlanma: 21.01.2024 - 23:42

Güncelleme: 21.01.2024 - 23:42

Siyaset gündeminin tamamen yerel seçime odaklandığı şu günlerde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'kumpas'lar da devam ediyor.

Son olarak AKP'nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu kumpasa ise Valiliğin izin verdiği öğrenilmişti.

Yerel seçime az bir zaman kala sosyal medyadaki trollerin son hedefi ise yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

SESİNİ DEĞİŞTİRİP PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada, İmamoğlu'nun montajla sesinin değiştirildiği videolar dolaşıma sokuldu.

Söz konusu sahte videoda İmamoğlu'nun ağız hareketleri ve sesinin uyuşmadığı fark edilebiliyor.



MURAT ONGUN'DAN TEPKİ

Montajlı videoya ilişkin Murat Ongun'dan da bir paylaşım geldi. Sahte videoya tepki gösteren Ongun, “Rakibimiz sahtecilikte bir şey deniyor! Sahte otobüs işi, sahte drone işi, sahte ses taklidi işi, sahte vatandaş işi...” ifadelerini kullandı.