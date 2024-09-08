İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi: 2019'u hatırlattı!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 15:26

Güncelleme: 08.09.2024 - 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenleri hedef alan sözlerine bir kez daha tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor, derdiniz ne sizin Allah aşkına?” dedi.

“BANA DA ‘KARDEŞİM’ DEMESİNİ BEKLİYORUM!”

Bilecik’te Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi Seyir Terası açılışında konuşan İmamoğlu, Erdoğan’a ‘Sisi’ göndermesi de yaptı.

İBB Başkanı, “2019’da benim adım ‘Sisi’ idi, şimdi Sisi kardeşim oldu, bana da demesini bekliyorum!” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Milletini birbirinden uzaklaştırma gayreti içerisinde o toplantıda kullanılan dil ile insanları tehdit eden anlayışı kınıyorum. Bu anlayışın karşısındayız biz. Olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Derdiniz ne sizin Allah aşkına? Buradan neyi büyütüyorsunuz? Allah’ın bir gününü bir bu milleti kavga ettirmeden bu millete bir ortak yaratmayacak mısınız? İnsanlar birbirini biraz seviyor, daha çok sevecek diye ödü kopuyor.

ERDOĞAN'A 'TEĞMENLER' TEPKİSİ

* Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bu kadar toleranssız bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil.

* Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını dile getirmenin bunun altından iş aramanın çabası ne? Bilmeyene söyleyelim 86 milyonun ortak değeridir Mustafa Kemal Atatürk.

'SİSİ' GÖNDERMESİ

* Kaldı ki bu millet sizin yargılarınızın kararlarınızın ne kadar sık değiştiğini de biliyor. 2019’da bana ne demişlerdi? Sisi katildi değil mi, benim de adım 'Sisi' idi. Şimdi ne oldu? 'Kardeşim'. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi!

*Atatürk’ü benimsemeyenler ona saygısızlık edenler bilsinler ki 86 milyonumuza saygısızlık yapıyorlar. Milletin kararını yok saymaya kalkanlar bilsinler ki milleti değil kendilerini aşağıya çekiyorlar. Vatanımızı var eden herkese bizim saygımız hiç eksilmedi eksilmeyecek.