Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri hedef almasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 19:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri hedef göstererek 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' demişti.

Erdoğan teğmenler hakkında, "Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil" ifadelerini kullandı. 

"DÜN KATİL DEDİĞİNE BUGÜN KARDEŞİM DİYEN..."

Erdoğan'ın bu sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert tepki gösterdi. X hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür. 

Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu.

Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet. 

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."



Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Teğmen #Erdoğan

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