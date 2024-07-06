İmamoğlu'ndan Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a destek: 'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız'

Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:22

Güncelleme: 06.07.2024 - 12:28

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak.

Maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Felix Zwayer yapacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.

MERİH DEMİRAL’A ‘BOZKURT’ CEZASI

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

İTİRAZ YOLU KAPANDI

Demiral'a verilen ceza, 3 maç men cezasından düşük olduğu için kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınamadığı öğrenildi. UEFA'nın kararı kısa sürede Türkiye gündemine otururken; 'bozkurt' işareti de tartışmaya açıldı.

İMAMOĞLU'NDAN MİLLİ TAKIM'A DESTEK

Kritik maça saatler kala, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan A Milli Takım'a destek mesajı geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız.Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle" ifadelerini kullandı.