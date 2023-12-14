İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
İBB Başkanı İmamoğlu, İbrahim Özkan'ın istifası ve bazı İYİ Partili meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi hakkında bir soruya cevap verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Metrolar Zirvesi Açılış Oturumuna katıldı.
Zirve çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve bazı meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi hakkında "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" diye cevap verdi.
Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa ettiğini duyurmuş ve sosyal medya hesabından "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.
Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in talebiyle istifa eden İbrahim Özkan İBB İYİ Parti Grubu tarafından 1'e karşı 7 oyla yeniden grup başkanvekilliğine seçilmişti.
Buna karşılık İYİ Parti, Akşener’in istifasını istediği İbrahim Özkan’ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
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