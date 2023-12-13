Son dakika... İYİ Parti, Özkan’ı yeniden başkanvekilliğine seçen İBB Grubu'nu disipline sevk etti

Yayınlanma: 13.12.2023 - 21:07

Güncelleme: 13.12.2023 - 21:53

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in talebiyle istifa eden İbrahim Özkan, İBB İYİ Parti Grubu tarafından 1'e karşı 7 oyla yeniden grup başkanvekilliğine seçilmişti.

Yeniden seçilmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. İYİ Parti, işbirliğini savunan Özkan'ı yeniden grup başkanvekilliğine seçen tüm İBB Meclis üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Kamuoyunun dikkatine ;



İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.



Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim… — Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) December 13, 2023

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.

Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez.

Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir."

DÜN İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

İstifa talebinin Özkan'ın CHP ile işbirliği savunduğu için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldiği belirtilmişti. Özkan istifa kararını sosyal medya hesabından, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık “Hür ve Müstakilim”

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum. — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 12, 2023

TEKRAR GÖREV ALDI

Bugün İYİ Parti İBB Grubu'ndaki başkanvekiliği için yapılan seçimde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sekiz Meclis Üyesinden yedisi İbrahim Özkan’nın tekrar Grup Başkanvekili olması için oy kullandı. İstifa eden Özkan meclis üyelerinin 1'e karşı 7 oyuyla yeniden başkanvekilliğine seçildi.

“Hür ve müstakil” bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim. — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 13, 2023

Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Özkan, "Hür ve müstakil bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN RAKİBİ GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İYİ Parti İBB Grubu, İmamoğlu karşısında aday adayı olduğunu açıklayan Suat Sarı’yı grup sözCÜlüğünden aldı. Sarı'nın yerine Bora Kılıç atandı.