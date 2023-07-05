Değişime davet için ekip kuruldu: İmamoğlu’ndan ilk somut adım

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

İmamoğlu'nun 22 Haziran'daki basın toplantısında "Değişim konusunda ben toplumdaki geniş kitlelerin de görüşlerini almak istiyorum. Ben vatandaşıma da ulaşmak istiyorum, onların da taleplerini alabileceğimiz bir mecra oluşsun istiyorum" demişti.

Toplantıda işaret ettiği mecra "İktidar için degişim" ismiyle bir internet sitesi olarak kamuoyuna duyuruldu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından “Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz; https:// iktidaricindegisim.org" https:// ekremimamoglu.com” notuyla bir paylaşımda bulundu.

Sitede “Değişerek iktidar olma, ülkemizi demokrasi ve uygarlık yolunda yukarıya taşıma hedefiyle çıktığımız bu yol, tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır” çağrısı yapıldı.

EKİP KURULDU

İBB'ye yakın kaynaklar, site için içerisinde sosyolog ve akademislerin yer aldığı bir ekip oluşturulduğunu belirtti. Gönderilen yazılar bu kişilerin süzgecinden geçirilecek. Akla gelmeyen, yaratıcı öneri, teklif ve talepler değerlendirilecek. Sürecin sonunda ise bu yazılar kamuoyuyla paylaşılabilir hale gelebilir.

İmamoğlu'nun iktidar için değişim adımına ilişkin bir basın açıklaması yapması ise şu an için beklenmiyor ancak haftanın sonuna doğru yaptığı görüşmelerde konuya değinebileceği öngörülüyor.

ÖZEL YOLDAŞ OLURSA NE GÜZEL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri iddiasına ilişkin de konuşan kaynaklar, "Netlik yok. Zaten Özgür Bey ilişkilerimizin iyi olduğu biri. Özgür Bey de yolumuza yoldaş olursa ne güzel. Bunu bir kişi ya da kişilere indirgemeye gerek yok" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜŞMELER YAPACAK

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun değişim adımına yönelik olarak partinin üst düzey insanları, geçmişte ve bugünde yer almış yöneticileri ile davetleri ve görüşmeleri olacağı öğrenildi.