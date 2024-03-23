İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta Yaşar Kemal Meydanı açılış etkinliğinde konuştu. "Buranın talihi değişecek" ifadesini kullanan İmamoğlu, AKP için oy isteyen Bakanlara da tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:40
İmamoğlu'ndan 'kabine' tepkisi: 'Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş...'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta Yaşar Kemal Meydanı açılış etkinliğinde açıklamalarda bulundu. 

Açıklamasında yerel seçimlere kısa bir zaman kaldığını anımsatan İmamoğlu, "İstanbul'un muhafızı bütün İstanbul. Hak yemeyeceğiz kimsenin hakkını da yedirmeyeceğiz" dedi. 

"ŞU ANKARA'DAN GELEN 17 ARKADAŞ..."

Alandaki pankartları okuyan İmamoğlu, seçim çalışması yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne tepki gösterdi.

İmamoğlu "Kabine kim? Şu Ankara'dan gelen 17 arkadaş, tanımıyorum" diye konuştu. 

"Bu şehrin 16 milyon insanını tek tek eşit sevmiyorsam namerdim" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Bu şehrin bütün sesleri, bütün renkleri bu meydanlarda buluşur. Yaşar Kemal ismi bu meydanlara çok yakışacak" dedi. 

"İSTANBUL'DA HERKES EŞİTTİR"

Esenyurt'ta yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerden de örnekler veren İmamoğlu, "Biz sadece milletin önünde eğiliriz. Sloganımızı unutmayın; Onlar tam gaz geri, biz tam yol ileri. İstanbul'da herkes eşittir. Kimseyi ayırmayacağız, Esenyurt'ta kimseyi ayırmayacağız" ifadelerini kullandı. 


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