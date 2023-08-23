İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' eleştirisi: Sazlıdere Barajı'nı yok eden bir kavram

Yayınlanma: 23.08.2023 - 23:19

Güncelleme: 23.08.2023 - 23:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından hazırlanan ve İstanbul'da kısa, orta ve uzun dönem sürdürülebilir su politikalarını içeren "İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı'nın tanıtım toplantısında konuştu.

Eyüpsultan'da bulunan, İSKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen tanıtımda; İstanbul'da 2023-2053 arasında inşa edilmesi önerilen tesisler, su ile ilgili uygulanacak politikalar ve yatırım hedefleri hakkında bilgiler verildi.

'PLAN KADAR, PLANA SADIK KALINIP KALINMAYACAĞI DA KIYMETLİ'

İSKİ Master Planı hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bu aslında çok tarihi bir andır. Uzun vadeli yapılmış bir çalışmanın, bizden önce başlatılmış ve bizim dönemde de özenli bir şekilde devam etmiş bir çalışmanın sonuç günüdür. Mesele sürdürülebilirliktir, geçmişte yapılanlarla, gelecekte yapılacakların uyumlu bir biçimde dizilebilmesidir ve sıkıntıya uğratılmamasıdır. Bunun da siyaset ötesi tekniğe, bilime dayalı bir zemini vardır. Aslında ortaya konan yolculuk, böyle bir yolculuk" dedi.

"2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı çok kıymetlidir ama bir kıymetli olan şey de şu, bu Master Plan'a ne kadar sadık kalınıp kalınmayacağı. Aslında en önemli konu diyebileceğim husus bu" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'un önümüzdeki yıllarda yeterli ve kaliteli içme suyuna ulaşabileceği konusu önemli. Yine, elimizdeki plana sadık kalırsak tabi ki ulaşırız diyoruz. Plana sadık kalmazsak hangi tehditlerle karşı karşıya kalacağız? İstanbul'un devasa nüfusunun yarattığı atık suların büyük bir çevre ve sağlık sorusuna cevap. Yine benzer bir bakış açısıyla cevaplayabiliriz, plana sadık kalırsak elbette bunu sağlayabiliriz, bu problemi ortadan kaldırabiliriz. Plana sadık kalmazsak, ne yazık ki çok daha büyük tehditlerle İstanbul'umuz karşı karşıya kalabilir."

'İSKİ'DEN İSTEDİĞİM İLK TOPLANTILARINDAN BİRİSİDİR'

Melen projesine de değinen İmamoğlu, "Göreve gelir gelmez, Melen Barajı'yla ilgili brifing, İSKİ'den istediğim ilk toplantılarımdan birisidir. Çünkü bazı ihbarlar ve tespitleri, bir kısım teknik insanlardan almıştım ve ne yazık ki acı bir faturayla karşı karşıya kaldık. Melen'i ziyarete gittim. Hatta Melen'e alınmamamız konusunda birtakım tedbirler alınmıştı. Ziyaretimiz engellenmeye çalışılmıştı. Neyse o yanlıştan dönüldü" dedi.

'BARAJ GÖVDESİNDE ÇOK DERİN ÇATLAKLAR VAR'

Baraj gövdesinde derin çatlaklar olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Gittiğimizde üzülerek gördük ki, Melen Barajı, o devasa baraj, yani 2053'te İstanbul'un yüzde 50 su ihtiyacını karşılayacak baraj, daha ötesi İstanbul'a 250 kilometreyi aşkın bir yerden suyun basıldığı bir meselede, elektrik ihtiyacını da karşılayacak olan o baraj, gövdesi yapılmış ama gövdesinde çok derin çatlaklarla bitirilemez ve su depolanamaz haldeydi. Bu şekilde gördüğümüz Melen, bizi derinden üzmüştür, içimi yakmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla üzüldüğümü iddia ediyorum. Çünkü o para, hepimizin parası. O bitmiş olsa, biz mutlu oluruz, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bilgi alamadıklarını belirten İmamoğlu, "2019'dan bu yana, Melen'le ilgili çağrılarımıza rağmen ne o barajın tadilatı, tamiratıyla ilgili, akıbeti konusunda bilgi sahibiyiz. Tamam, dönem dönem kısıtlı bilgiler alıyoruz, ne de bundan sonraki süreciyle alakalı da net bir cevabımız yok" ifadelerini kullandı.

'SAZLIDERE YOK EDİLEMEZ'

Göçmenler, resmi yollardan şehre gelen yabancılar ve üniversite öğrencileri ile İstanbul nüfusunun 19 milyona yaklaştığını dile getiren İmamoğlu, "Bizim projeksiyonumuz, 21 milyonu aşan bir nüfusa göre 2053 yılını planlamak. Bunun içinde ne var? İstanbul'un şu anki mevcut gelişimi var ama bunun içinde Kanal İstanbul belası yok, Kanal İstanbul diye bir kavram yok, olamaz çünkü. Mesela az önce bahsettiğim Avrupa Yakası'ndaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla, Sazlıdere yok edilemez. Kanal İstanbul, Sazlıdere Barajı'nı yok eden bir kavram" şeklinde konuştu.