Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:17

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 'billboard' iddialarına yanıt verdi.

"ÇOK CİDDİ BİR MAĞDURİYETİ VAR..."

Sultangazi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kurum'un İBB tarafından billboardlardan afişlerin kaldırıldığına yönelik iddiasına yönelik şunları söyledi:

"Vah vah ne diyeyim yani. Çok üzüldüm. Kendisine buradan bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorsa, bu hiç tutmaz.

Geçen de söyledim. 5 yıldır benim vergilerimle çalışan devletin kurumu TRT'de bir dakika haberim yapılmadı. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı. Türkiye'de 8-9-10 kanal bizim ilanlarımızı parasıyla bile almıyor.

Sultangazi'de belediye başkan adayımız, ilçe başkanımız hemen her gün afişlerin kesildiği videoları bana gönderiyorlar.

Mağduriyeti var, çok ciddi bir mağduriyeti var. Ben hiçbir yerde tekli bir fotoğrafını göremedim, öyle bir mağduriyeti var. İnşallah o mağduriyetini giderir."

MAL VARLIĞI AÇIKLAMASI!

İmamoğlu, gazetecilerin "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de, mal varlığımı açıkladı. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Her dönem de mal varlığımı açıklayan birisiyim. Bu bizim en rahat olduğumuz saha. Onun için arkadaşlar günü geldiğinde onu kamuoyu ile paylaşır."

NE DEMİŞTİ?

İBB yönetimi tarafından billboardlardan afişlerin kaldırıldığını iddia eden Murat Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul'a ilişkin projeler, hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Demokrasiden bahsediyorlar, adalet yürüyüşleri yapıyorlar. Parasını verdiğimiz billboardlarımızı hangi adalete, hukuka göre söküyorsunuz? Zabıtalarınızı gönderip billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz? 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden soracağız.”