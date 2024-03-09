Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Kent Lokantaları' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un Kent Lokantaları ile sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "O ‘Kent Lokantaları’nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 17:35
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'Kent Lokantaları' yanıtı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik’te kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Programa CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı da katıldı. İmamoğlu programın düzenlendiği salonun çıkışında bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un ‘Kent Lokantası’ ile ilgili söylemleri hakkındaki soruya yanıt verdi.

“YAPILAN İYİ HİZMETLERİ AL KOPYALA ONLARLA DALGA GEÇME”

İmamoğlu, “Allah akıl versin. Bu laflarından sonra ben ne diyeyim. Ne dersine çalışmış, üzülüyorum. Ne bu milleti tanıyor. Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala onlarla dalga geçme. O ‘Kent Lokantaları’nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor. 31 Mart’ı inşallah çıkartır.” dedi.

KURUM NE DEMİŞTİ?

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İBB projesi olan Kent Lokantaları hakkında şunları söylemişti:

"İstanbul'daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul'da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. 2 gece de açılır. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk."


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