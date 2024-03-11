Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a 'gaf' tepkisi: 'Ağzından çıkanı kulağın duysun...'

Aday gösterildiğinden bu yana neredeyse sadece gafları ile gündeme gelen AKP’nin İBB başkan adayı Murat Kurum hakkında konuşan gazeteci Fatih Altaylı, “Ağzından çıkanı kulağın duysun. Aç bir seyret yaptığın konuşmalardaki halini” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:11
Fatih Altaylı'dan Murat Kurum'a 'gaf' tepkisi: 'Ağzından çıkanı kulağın duysun...'
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Cumhur İttifakı'nın adayı İBB Başkan Adayı, AKP’li Murat Kurum son dönemde kameralar karşısındaki gaflarıyla gündemden düşmüyor.

Gazeteci Fatih Altaylı da Murat Kurum'a siyasi gafları üzerinden fazla yüklenildiği konusunda yapılan eleştiriler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, son dönemde gündemden düşmeyen Murat Kurum'un gafları hakkında konuştu.

YouTube kanalında yayınladığı programında, gafların bir siyaset tarzı olarak kullanıldığı yönündeki görüşler hakkında Altaylı, iktidar partisinin yıllar boyunca gaf merkezli siyaset anlayışını kullandığını ifade etti.

"AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN"

Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu referans alarak konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"12 senedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun gaflarıyla alay ederek bir siyasi propaganda yürüttünüz. Hala yürüyen merdivene tersten geldiği videoyu konu yapıyorsunuz. Eee o zaman. Siz milletin gafıyla dalga geçeceksiniz, millet sizin gafınıza bir şey demeyecek öyle mi? Geçerler kardeşim, senin de ağzından çıkanı kulağın duysun. Aç bir seyret yaptığın konuşmalardaki halini, tarzını, uslübunu."


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