İmamoğlu’ndan mesaj var: CHP’li Adıgüzel, İmamoğlu’nun yeni mesajını paylaştı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Silivri Cezaevi’nde, tutukluluk hali devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Adıgüzel, İmamoğlu’nun not kağıdına yazdığı mesajı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

İmamoğlu’ndan mesaj var: CHP’li Adıgüzel, İmamoğlu’nun yeni mesajını paylaştı
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:29

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Silivri Cezaevi’nde, tutukluluk hali devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Adıgüzel, İmamoğlu’nun not kağıdına yazdığı mesajı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Mesajda, “Basın ve medya özgür olmadıkça demokrasi var olamaz. Demokrasi ve adalet için sonsuz mücadele gücümüzle yolumuza devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı. Adıgüzel, Silivri Cezaevi’nde Can Atalay, Ahmet Özer ve Mahir Polat’ı da ziyaret ettiğini açıklayarak, Polat’ın sağlık sorunlarına karşın moralinin iyi olduğunu aktardı. 

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Mustafa Adıgüzel #Silivri Cezaevi

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