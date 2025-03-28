İmamoğlu’ndan mesaj var: CHP’li Adıgüzel, İmamoğlu’nun yeni mesajını paylaştı
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Silivri Cezaevi’nde, tutukluluk hali devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Adıgüzel, İmamoğlu’nun not kağıdına yazdığı mesajı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Silivri Cezaevi’nde, tutukluluk hali devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Adıgüzel, İmamoğlu’nun not kağıdına yazdığı mesajı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Mesajda, “Basın ve medya özgür olmadıkça demokrasi var olamaz. Demokrasi ve adalet için sonsuz mücadele gücümüzle yolumuza devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı. Adıgüzel, Silivri Cezaevi’nde Can Atalay, Ahmet Özer ve Mahir Polat’ı da ziyaret ettiğini açıklayarak, Polat’ın sağlık sorunlarına karşın moralinin iyi olduğunu aktardı.
Ekrem başkandan basın özgürlüğü mesajı.@ekrem_imamoglu başkanımızı Silivri'de ziyaretimde, basına uygulanan karartma ve cezalara isyanını bir not olarak paylaştı.— Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) March 28, 2025
Ayrıca selamlaşma fırsatı bulduğum Can Atalay, Ahmet Özer'in ve Mahir Polat'ın da selamları var.
Mahir Polat'ın… pic.twitter.com/rvfufTHLhN
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