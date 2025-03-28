Özgür Çelik, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Maltepe mitingi bir final değil, yeni bir başlangıç'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:44

Güncelleme: 28.03.2025 - 15:19

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye başkanı Resul Emrah Şahan tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Çelik, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SİLİVRİ TOPLAMA KAMPINA DÖNÜŞTÜ"

"Silivri toplama kampına dönüştü" diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Listeleri sayarak bitiremiyoruz. Görüş yapmak için saatlerce bekelyen var. 21. yüzyıl dünyasına, Türkiyesine yakışmayan bir manzara ile karşı karşıyayız."

"YARIN İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Yarın Maltepe'de düzenlenecek mitinge de işaret eden Çelik, "Adayımız Silivri zindanında tutuluyor. Yarın İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Maltepe mitingi bir finali değil yeni bir başlangıcı ifade ediyor" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN 'EL YAZISIYLA' MALTEPE ÇAĞRISI

Silivri Cezaevi'nde tutulan İmamoğlu, kendi el yazısıyla yurttaşları Maltepe mitingine davet etti. İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından paylaştı.

"İNANIN Kİ YANINIZDA OLACAĞIM"

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olacağım."