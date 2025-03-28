Bursa'daki 'İmamoğlu' eylemlerinde tutuklananların gerekçelerinde dikkat çeken ayrıntı: 'Pankart taşıma, slogan atan grubun içinde bulunma...'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:26

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:51

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve İBB yöneticilerinin tutuklanmalarıyla tüm Türkiye’ye yayılan eylemler sürüyor. Milyonların katıldığı eylemlere polislerin sert müdahalesi ve gözaltıları ise kamuoyunun gündeminde...

Eylemlere katılan yurttaşlarla ilgili verilen tutuklama kararları ise hukuki açıdan ciddi eleştirilere neden oluyor.

TUTUKLANMA GEREKÇELERİ PES DEDİRTTİ!

Cumhuriyet Bursa’da yurttaşlara tutuklama gerekçesi yapılan tutanaklara ulaştı. Buna göre ‘slogan atan bir gurubun içinde bulunmak’ ‘pankart taşımak’ tutuklanma gerekçesi oldu.

Bursa’da gerçekleştirilen eylemlerde çok sayıda kişi tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edilen kişiler hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanma gerekçelerinde ise dikkat çeken ifadeler yer alıyor.

Tutuklanan isimlerden E.B.S’nin tutuklanma gerekçesinde “eyleme devam ettiği, eylem esnasında "ne parti ne önder, gençliğe omuz ver" şeklindeki pankartı başkaca şahıslarla taşıdığı” ifadeleri yer alırken bir diğer tutuklu isiM R.G’nin “eyleme devam ettiği, eylem esnasında "mitinge değil, eyleme geldik" şeklinde slogan atan grup içerisinde bulunduğu” iddialarıyla tutuklandığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarla ilgili olarak, toplam 1.879 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 260'ının tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, protestolar sırasında 150 polis memurunun yaralandığını belirtti.

Yerlikaya’nın açıklamasının ardından dün İstanbul Cevahir AVM önünde yapılan öğrenci buıluşmasında da 100’den fazla kişi gözaltına alındı.