İmamoğlu'ndan rakibi Murat Kurum hakkında ilk yorum: Şansımı ona göre kategorize etmem

Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:33

Güncelleme: 08.01.2024 - 19:41

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanırken AKP, İstanbul'da CHP'nin adayı mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum'u çıkardı. Adaylığın açıklanmasının ardından peş peşe İsatnbul paylaşımları yapan Kurum, İmamoğlu'na da göndermelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise marttaki seçimlere ve rakibi Murat Kurum'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beş yıl önce yapılan yerel seçimde ittifakların daha net olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin ya da zeminin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda" dedi.

İSTANBUL'DA İTTİFAK OLACAK MI?

İmamoğlu, "Ama siyasi partilerin tercihleriyle, onlara oy veren insanların tercihleri aynı oranda değişir mi, ya da evrilir mi o konuda emin değilim. Çünkü yerelde oluşan o dönemdeki ittifakın, İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından büyük oranda olgunlaştırıldığını unutmamak lazım" dedi ve ekledi:

"İstanbul'da bu süreci olgunlaştıran bu büyük ittifak, İstanbul ittifakı... Bence insanlara muazzam bir tat verdi. Şimdi o beş yılın sınavını Ekrem İmamoğlu iyi verirse bunun daha da güçlenebileceğini düşünüyorum."

İmamoğlu, "Yani çekim kuvvetinde siyasi partilerin çizdiği yön mü, yoksa toplumun bu ittifaka duyduğu hassasiyet üzerinden onların çektiği yön mü etkin olacak, bunu bu yarışta göreceğiz" diye konuştu.

2019'DAKİ SEÇİME VURGU YAPTI

Yıllar geçtikçe Türkiye'de demokrasi ve adaletin gerilediğini kaydeden İmamoğlu, "Böylesi bir süreçte Türkiye'de yerel seçim ve genel seçimle ilgili bir kırılma anı yaşandı, o da 2019 yılı" dedi.

Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı eski başbakan Binali Yıldırım'ın önünde yarışı tamamlamış ancak YSK tarafından iptal edilen seçim 23 Haziran 2019'da tekrarlanmıştı. Tekrar edilen seçimleri daha büyük bir farkla İmamoğlu kazanmıştı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Genel seçimde iktidarın başarısı devam ederken yerel seçimde bir kırılma yaşandı. Bunun da aslında Türkiye'de demokrasinin, farklı bir bakışın, bütünleşmenin, birarada olabilmenin, kutuplaşmanın değil birlikte düşünebilmenin mücadelesi olduğunu düşünüyorum."

Bunun sürdürülmesi konusunda, gelecek yerel seçimin muhalefete dönük çok mesaj içerdiğini kaydeden İmamoğlu, "Tek yönlü kaybetme yorumu yapılacak bir seçim değil" dedi.

'ERDOĞAN'A TELKİNDE BULUNDUK AMA...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a dönük "hararetli, baskıcı, kayda almayan, biraz da yok sayan", 2019'da iki kez üst üste seçim kaybetmesine rağmen bunu kabullenemeyen, tamamen demokrasi dışı tutum üzerinden bir bakış açısı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bunu sağlayan kendisi. Biz hep telkinde bulunduk 'İstanbul'u birlikte konuşalım, tartışalım. Siz bu ülkenin cumhurbaşkanısınız, biz de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyız' diye ama bu tercihte bulunmadı" diye konuştu.

Erdoğan'ın kendisine ait bir şeyin kendisinden alındığı hissiyle hareket ettiğine dikkati çeken İmamoğlu, İstanbul'un 16 milyon insana hatta insanlığa ait bir şehir olduğunu söyledi.

'KAYBETMEYİ AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇİRMİYORUM'

İstanbul'un bu seçimde başka bir yere konulacağının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum" dedi.

MURAT KURUM HAKKINDA İLK DEĞERLENDİRME

Erdoğan'ın hafta sonunda açıkladığı İBB başkan adayı Murat Kurum karşısında şansının ne olacağına ise İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım."

Erdoğan dün, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin 10 büyükşehir belediye başkanı adayını açıklarken, İstanbul için de adaylarının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

'ENGELLEMELERDEN SIYRILIP HİZMET YAPTIK'

İmamoğlu İstanbul'u yönettikleri beş yıl içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar hükümetin baskılarına engellemelerine rağmen, finansal, idari, uygulamaya dönük engellemelerden sıyrılıp hizmet ürettiklerini kaydetti.

Finansman sıkıntılarının bir kısmını aşarak devam ettiklerini belirten İmamoğlu hala imzalanmayan, harekete geçmek için onay bekleyen yatırımları olduğunu belirterek, bunlardan birinin de Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı olduğunu kaydetti.

Metro yatırımlarında ciddi bir başarı kaydettiklerini belirten İmamoğlu, "Aldığımız bir imzayla hareketimizi daha hızlı yapabileceğimiz biçimde Sefaköy-Beylükdüzü metrosunu başlatmak isterdim" dedi.

Toplam maliyeti 700 milyon dolar olan Sefaköy-Beylikdüzü metrosu projesi kapsamında EBRD ve AFD'den toplam 250 milyon euro finansman taahhüdü alınırken, kalan bölüm için Avrupa Yatırım Bankası ile görüşmeler devam ediyor.

İKİNCİ KEZ KAZANIRSA...

İmamoğlu tekrar seçilmesi halinde hükümetin finansman ya da onay konularında engeller koyamayacağını belirterek "İki kez üst üste İstanbul'da seçim kazanmış bir belediye başkanını, kazandıktan sonra engelleyebilecek bir hükümetin olamayacağını düşünüyorum. Mecburlar" dedi.

YSK ÜYELERİNE HAKARET DAVASI

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İmamoğlu aleyhine siyaset yasağı ve hapis cezası kararı alınmış, sözlerinin çarpıtılarak olmayan bir suçun yaratıldığını ifade eden İmamoğlu ise kararı istinaf mahkemesine taşımıştı.

İmamoğlu, devam eden yargılamanın seçime etkisi olup olmayacağı hakkındaki soruya, "Seçim kadar buradan bir sonuç çıkartma talihsizliğini diyelim olmayan bir suçun üzerinden çıkartma talihsizliğini hükümet ısrarla bu memlekete yaşatmak ister mi? Açıkçası istemez diye düşünüyorum. Ama her koşulda hiç kafama taktığım bir husus değil" cevabını verdi.