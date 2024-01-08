CHP’den ilk ‘Kurum’ açıklaması: ‘Bakanlığı boyunca İstanbul’a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır?’

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:53

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için duyurulan Murat Kurum’a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, AKP’nin seçimlere 2,5 ay kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladığını hatırlatarak kararın AKP adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

AKP'nin, İBB Başkan adayı olarak Murat Kurum'u "kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına ilaç olması için seçtiğini" söyleyen Günaydın, Kurum'un, 2018-2023 arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptığını anımsattı.

“BÖYLE BİR SİCİLDEN SONRA…”

Günaydın, şöyle konuştu:

"Bu dönem boyunca İstanbul'a yaptığı tek olumlu faaliyet var mıdır? '100 bin konut, 1 milyon konut imal edeceğiz.' hamasetleri çerçevesinde geride bırakılan TOKİ mağdurları vardır. 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen teslim edilebilen konut oranı yüzde 4 bile değil. Daha dün konteynerlerde yanarak can veren yurttaşlarımızın varlığı hepimizin yüreğini yakmaktadır. Murat Kurum'un 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hatırlıyoruz. Böyle bir sicilden sonra 'Kentsel dönüşümde İstanbul'u dirençli şehir haline getireceğiz.' diyorlar. 25 yıldır neden yapmadınız, bu saatten sonra ne yapacaksınız?"

“ERDOĞAN’IN MEMURU MURAT KURUM”

Günaydın, 2017 yılında, AKP yönetimi döneminde İstanbul'daki metro inşaatlarının durdurulduğunu, bugün iktidarın engellemelerine rağmen bunların yapımının devam ettiğini ifade ederek, "AKP iktidarından İstanbul'un bekleyeceği olumlu bir hamle yoktur. Ama Kanal İstanbul'u Erdoğan yapmak istiyor, onun memuru da Murat Kurum" değerlendirmesinde bulundu.