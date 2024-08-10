İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine tepki: 'Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı Paris'te takip etmesi üzerinden gelen eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 13:07
İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine tepki: 'Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok'
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ) Kartal'daki temel atma töreninde konuştu. 2024 Olimpiyat Oyunları'nı Paris'te takip etmesi nedeniyle iftiralara maruz kaldığını ifade eden İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını kaydetti.

İmamoğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

"4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada hem İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok.


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