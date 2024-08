Ekrem İmamoğlu'ndan 'İstanbul Evi' açıklaması: Türkiye de bir tartışma olduğunu düşünmüyorum

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:42

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile açılan "İstanbul Evi"nin ikinci gününde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 2036 olimpiyatlarına ev sahibi olma planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, "İstanbul’un kısa listeye alınması, 2027-2028'de belli olabilir. Bu süreci ve hesaplamaları, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız" dedi.

2036 olimpiyatları için İstanbul’un tanıtıldığı İstanbul Evi’ne yapılan harcamalara ilişkin Türkiye’deki tartışmaların sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye de bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Bir kısmın, bu tür ortamlarda, çamur atma tarzı diyebilirim. Ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bir kere böyle güzel bir ortamın var olmasına büyük katkı sunan başta bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.

Her biri de saygın kurumlar çok güzel iş birliği, nitelikli, kimlikli olimpiyatların şu an tam göbeğinde tam merkezinde ve olimpiyatların bütün etkin insanlarına olağanüstü bir hem niyet beyanımızı hem Avrupa oyunlarının nasıl güçlü yapacağımızın mesajını dün akşam vermekten gurur duyuyorum. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Vatandaşlarımız müstevi olsunlar. İstanbullu hemşerilerimiz gönlü rahat olsun. Burada itibarlı bir süreç yaşandı.''

"BİZ ATTIĞIMIZ HER ADIMI KONUŞARAK, DANIŞARAK, YAZIŞARAK YAPIYORUZ''

İstanbul’un 2036 olimpiyatları için yarıştığı süreçte bütçe harcamalarına ilişkin soruya İmamoğlu, "Bu şu anda belirlenmiş bir durum değil çünkü bu topluca bir karar verilmesi gereken bir husus. Biz attığımız her adımı, yaptığımız her işi konuşarak, danışarak, yazışarak yapıyoruz" dedi. Yaptıkları her aşamadan Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere devletin her kurumunun bilgisi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Kaldı ki burada Olimpiyat Komitesi Başkanlığı ile birlikte ev sahibiydik. Birlikte bu süreci yönettik" diye konuştu.

Yapılan tüm hesaplamaların ve bütçenin kamuoyuyla paylaşılacağını belirten İmamoğlu, "Birlikte olma pozisyonunda sağladığımız da bu dediğiniz hesaplar, dediğiniz süreçler, yapılacaktır. Kamuoyunla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır" dedi.

"OLİMPİYATLARA 8-9 YIL KALA, OLİMPİYATLARIN EV SAHİBİ BELİRLENİYOR''

İstanbul’un ''kısa listeye'' alınma zamanına ilişkin bir soruya İmamoğlu, "2027’de olabilir, 2028 de olabilir. Yani 2029 zayıf bir ihtimal çünkü çok yakın zamana kalınması istenmiyor. Olimpiyatlara 8-9 yıl kala olimpiyatların ev sahibinin belirlenmesi, olimpiyatların teamülünde var" yanıtını verdi.

''ASIL ÖNEMLİ OLAN OLİMPİYATLARIN İSTANBUL'DA OLMA MESELESİ''

''Peki Ekrem İmamoğlu, o tarihte nerede olacak'' sorusuna İmamoğlu, "Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Onun mücadelesini veriyoruz. Mesele, onun çok daha ötesinde, Ekrem İmamoğlu’nun nerede olacağından daha önemli olimpiyatların İstanbul’da olma meselesi...'' karşılığını verdi.