TRT ekranlarında: Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan Millilere destek!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 21:24

Güncelleme: 08.08.2024 - 21:27

Paris Yaz Olimpiyatları'nda mücadele eden Filenin Sultanları yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

2036 Olimpiyatları'nın adaylık tanıtımı için Paris'te açılan 'İstanbul Evi'nin' açılış törenine de katılan Özel, İmamoğlu ve Yavaş; Filenin Sultanları'nı desteklemek için Yarı Final mücadelesinde tribünde yerini aldı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada TRT ekranlarında görülen isimler yurttaşların dikkatinden kaçmadı.

İSİMLERİ OKUNMAMIŞTI

TRT, Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları'nda Çin ile çeyrek final mücadelesini takip eden CHP lideri Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'tan söz etmemişti ve tepkilere neden olmuştu.