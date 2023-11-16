İmamoğlu’ndan yandaşa sert tepki: ‘Bizim aramızı bozamazlar’

Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:04

Güncelleme: 16.11.2023 - 14:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ’ın Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında yıkılan İş Bankası Mensupları Sitesi’nin İncirli Parseline ziyarette bulundu.

İmamoğlu, yandaş Yeni Şafak’ın Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinden parti listesine giren isimlerin Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği ve Kılıçdaroğlu’nun bu isimlere “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP’laştırmak istiyor” dediği iddiasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben gazete küpürünü ister istemez basın özetinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. Niye referans alınamaz, düşünün ki baba-oğlu ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem genel başkanımızın beni CHP’nin en tarihi en önemli kurultayında kurultay başkanı yapan sayın genel başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Mümkün bile görmüyorum. Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler. Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar!"