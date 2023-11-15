Kızılay yöneticisi Üzmez, İmamoğlu'nu tehdit etmişti: Faaliyetten el çektirdik denilen o ismin boy boy fotoğrafları çıktı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:47

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:47

Kızılay’ın resmi açıklamasında “Konya’da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir.” denilmişti.





KAMUOYUNUN DİKKATİNE ??



Konya’da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği… — Türk Kızılay (@Kizilay) May 8, 2023

Ancak ‘Kızılay faaliyetlerinden el çektirildi’ denilen Üzülmez’in Kızılay’daki faaliyetlere katıldığı ortaya çıktı. Kızılay etkinliklerinde boy gösteren Üzülmez’in görüntülerini Cumhuriyet ulaştı.

8 Mayıs’ta Kızılay tarafından yapılan açıklamada görevden alındı denilen hatta yöneticisi olduğu dahi kabul edilmeyen Abdullah Halit Üzülmez’in 20 Haziran’daki bir Kızılay toplantısından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

Bununla da yetinmeyen Üzülmez, 21 Haziran’da Konya’da Kızılay tarafından gerçekleştirilen bir aşevi açılışında boy gösterdi ve diğer yöneticilerle poz verdi.

20 Ağustos tarihinde Konya’da yapılan bir Kızılay binası açılışında ise Üzülmez’in Genç Kızılay Konya İl Teşkilat Başkanı Yasin Büyükaslan ile yan yana durduğu ve açılışa gelen insanları karşıladığı fotoğraflara yansıdı.

Büyükaslan söz konusu buluşmayı sosyal medya hesabından “Türk Kızılay Konya İl Merkezi başkanlığımıza Karatay Belediyesi tarafından tesis edilen Türk Kızılay Konya hizmet binamız ve aşevimizin açılışını gerçekleştirdik.” diye duyurdu.

Söz konusu fotoğraflar, Üzülmez’in kurumdaki görevlerine ilişkin kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

KIZILAY’DAN YANIT

Konuya ilişkin görüşlerini sormak için aradığımız Konya Kızılay yetkilileri söz konusu kişinin resmi bir görevinin bulunmadığını belirtti. Neden faaliyetlere katıldığını sorduğumuzdaysa ‘Resmi bir görevi yok faaliyetler herkese açık, Genel Merkez de Konya Teşkilatı da faaliyetlere gelen katılan kişilere karışamaz’ dedi.