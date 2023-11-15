Son dakika... İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt!
Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünkü grup toplantısında kendisine yönelik "Evine göndereceğiz" sözlerini sarf eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye "Ben evimdeyim zaten, başkalarıyla karıştırıyor olabilir" yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünkü grup toplantısında kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.
İmamoğlu'nun, Bahçeli'nin kendisine yönelik "İBB Başkanı'nı evine göndereceğiz" sözlerine yanıtı "Ben evimdeyim zaten, başkalarıyla karıştırıyor olabilir" oldu.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP lideri Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında, İmamoğlu'nu şu sözlerle hedef almıştı:
"31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını öğreteceğiz. Vakti yeterse İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HDP yönetimindeki belediyeleri cumhurun yönetimi ile birleştireceğiz. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek."
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- 'Bizde öyle göz yok'
- Brezilya rakibine acımadı: 77 şut 9 gol!
- Bu kavgayı görmüştük