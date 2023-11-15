Son dakika... İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 15.11.2023 - 12:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünkü grup toplantısında kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

İmamoğlu'nun, Bahçeli'nin kendisine yönelik "İBB Başkanı'nı evine göndereceğiz" sözlerine yanıtı "Ben evimdeyim zaten, başkalarıyla karıştırıyor olabilir" oldu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında, İmamoğlu'nu şu sözlerle hedef almıştı:

"31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını öğreteceğiz. Vakti yeterse İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HDP yönetimindeki belediyeleri cumhurun yönetimi ile birleştireceğiz. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek."