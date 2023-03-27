İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber! İBB'de çalışsaydı...

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 08:52

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen davanın hâkimi Mehdi Komşul ve savcısı Furkan Okudan’ın daha önce AKP’li isimlerle fotoğrafları Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda hâkim Mehdi Komşul ile AKP Sancaktepe Halkla İlişkiler birim Başkanı Nezir Özalp aynı karede yer alıyordu.

Pehlivan'ın ayrıca; İmamoğlu'na ceza isteyen savcı Furkan Okudan'ın, AKP Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni çıktığını açıklamıştı.

O HÂKİMİN YEĞENİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

Son olarak İmamoğlu'nu yargılayan hâkim Mehdi Koşul'a ilişkin bir skandal daha ortaya çıktı

HalkTV yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun davasına bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehdi Komşul'un kardeşi Muhammed Ziya'nın FETÖ'cü olduğunu yazdı.

Saymaz, Ziya'nın devlet bursuyla İngiltere'de doktora yaparken, KHK ile öğrencilikten ilişiğinin kesildiğini belirterek, "Şaşırdınız mı? Doğrusu, ben şaşırmadım. Bugüne kadar açığa çıkmamasına hayret ediyorum" dedi.

Davanın hakimi Mehdi Komşul'un kardeşinin 15 Temmuz'da İngiltere'de olduğunu kaydeden Saymaz, "Hakim Mehdi Komşul, İBB’de çalışıyor olsaydı, kardeşinden ötürü İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ‘FETÖ ile iltisaklı’ çıkacaktı. Acaba, diyorum, Komşul’un bu iltisakı mı, İmamoğlu’na hapis cezasını ve siyasi yasağı verdirdi?" ifadelerini kullandı.