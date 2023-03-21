Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gülümseten anlar: Çoğunu kendine aldı, azını bana verdi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 20:49

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 20:55

Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’e gitti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

YEMEK SIRASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG

Burada depremzedelerle birlikte yemek yiyen heyet arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Herkesten önce yemek alan İmamoğlu, oturmak için yer ararken Kılıçdaroğlu, "Sen geç ben geliyorum" diyerek takıldı.

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA PORTAKAL SOYDU

Yemeğin ardından çay içilirken İmamoğlu bu defa soyduğu portakalı Kılıçdaroğlu'na ikram etti. İmamoğlu'ndan portakalı alan CHP lideri, yanındakilere dönerek "Tanıksınız, çoğunu kendine aldı, azını bana verdi" şeklinde takıldı.

İkili arasında yaşanan diyaloglar gülümsetirken sosyal medyada da çokça paylaşıldı.