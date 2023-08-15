İmamoğlu’nun açıklamalarına ilk tepkiler: 'İBB bizim kalemiz'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 14:16

Güncelleme: 15.08.2023 - 14:16

Bir basın toplantısıyla yol haritasını açıklayan İmamoğlu, yerel seçimlerde yeniden İBB Başkan adayı olacağının mesajını verdi. “İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum” ifadelerini kullanan İmamoğlu, İstanbul ittifakını kuracağını da söyledi.

İmamoğlu’nun mesajlarına tepkiler de gelmeye başladı.

“İBB BİZİM KALEMİZ, BAŞKASININ ELİNE GEÇMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gururu @ekrem_imamoglu’na, yeniden çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda sonsuz başarılar diliyor, 4,5 yılda sergilediği olağanüstü performansı, gelecekte tüm Türkiye’de sergileyeceği başarılarının yalnızca bir fragmanı olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi artık seçim kaybedemez, kaybetmemeli! İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim kalemizdir, bu kalenin başkasına geçmesine müsaade etmeyeceğiz, yeniden büyük İstanbul İttifakını kuracak, görkemli bir başarıya imza atacağız! Yalnızca İstanbul’da değil tüm Türkiye’de silkelenip ayağa kalkacak, ülkenin kaderine el koyacak ve belediye sayımızı iki katına çıkaracağız! İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır! #HerŞeyÇokGüzelOlacak #2024istanbul.”

Türkiye’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin gururu @ekrem_imamoglu’na, yeniden çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda sonsuz başarılar diliyor, 4,5 yılda sergilediği olağanüstü performansı, gelecekte tüm Türkiye’de sergileyeceği başarılarının yalnızca bir… pic.twitter.com/zNN1lmDrBW — Mehmet Siyam Kesimoğlu (@mehmetkesimoglu) August 15, 2023

İHRAÇ EDİLEN ÖZCAN: BİR TEK BEN Mİ ANLAMIYORUM?

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise şunları söyledi:

“Sayın İmamoğlu’nun açıklamalarını dikkatle dinledim. “Adayım demedim İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim” Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul’u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini? Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?

2- İstanbul’a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz?

Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım.”