İmamoğlu'nun davasında verilen 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava görülmeye devam ediyor. Mahkemenin saat 13.15'te duruşmaya 16.00'ya kadar ara vermesi dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava sürüyor.
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, İmamoğlu için en üst sınırdan (4 yıl 1 ay) hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' da içeren 53. maddesinin de uygulanmasını talep etti. Mahkeme saat 13.15'te duruşmaya 16.00'ya kadar ara verdi. Mahkemenin söz konusu kararı dikkat çekti.
Mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hakkında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde esas hakkındaki mütalaaya karşı ve esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulunduğunu belirtti.
Halk TV canlı yayınında, duruşmada verilen 3 saatlik arayı değerlendiren Avukat Figen Albuğa Çalıkuşu şöyle konuştu:
"Karar bugün çıkarılmak isteniyor. Bu bir hukuksal skandaldır. Savunma hakkı şu anda nefessiz bırakılıyor. 3 saat savunma için yeterli bir süre değildir. Mahkeme eğer kararını bugün vermeye niyetliyse yapar ama anayasaya uygun mudur? Hayır. Hukuka uygun mudur? Hayır. Bu hukuksal skandalı dünya duyar.
İçinize sinmeyecek kararlara imza atmak için o kürsüde oturuyorsanız, hiç oturmayın daha iyi. Adalet insanlığın en yüce değeridir. Yargı içler acısı bir halde. Rahatsız edici, kaba konuşmalar 'hakaret' kapsamında değildir. Yargıtay'ın bu konuda birçok kararı var. Burada ahmak sözünü velev ki YSK üyelerine kullanmış olsun; ahmak sözcüğü sadece nezaketsiz bir hitap olarak kullanılmıştır."
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