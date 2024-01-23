İmamoğlu'nun kampanya direktörü İBB'ye yönelik itibar saldırılarını değerlendirdi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:45

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:54

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz yerel seçimlerde ittifaklar öne çıkmıştı. Bu kez il ve ilçelerde ittifaksız biçimde pek çok aday ile seçimlere gidilecek.

Muhalefetin özellikle büyükşehirleri elinde tutup tutamayacağı ise merak konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'nin adayı Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun rekabeti öne çıkıyor. Konuya dair merak edilenleri Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Cumhuriyet TV'de anlattı.

"VATANDAŞ BU KÖTÜLÜĞÜ ANLIYOR"

Geçmişte Süleyman Soylu'nun "İBB'de teröristler çalışıyor" iddiasında bulunduğunu anımsatan Özkan, "Ekrem İmamoğlu İBB adayı olduğu ilk günden beri bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Medya atakları, siyasetten ve bürokrasiden gelen ataklar görüyoruz. Olmayan şeyleri gerçekmiş gibi anlatan hükümet sözcüleri, bakanlar bile gördük. Şimdi de yapay zeka kullanarak bizim kampanyamızdaki videoların sesini ve sözlerini değiştirerek bir kumpas videosu hazırlandı. Ancak bizi izleyenler rahat olsun, bunlar etkili olmayacak" dedi.

Genel seçimlerden önce hazırlanan ve Erdoğan'ın sonrasında montaj olduğunu kabul ettiği videonun etkili olduğunu belirten Özkan, "Çünkü muhalefet o tarihte bu kampanyaların farkında değildi. Biz ilk günden beri bu kampanyaları takip ediyoruz ve olay çıkar çıkmaz gerçeği ortaya koyuyoruz. Yaptığımız gerçeğin iletişiminden ibaret. Vatandaş bu gerçeği gördüğü zaman ortadaki kötülüğü daha iyi anlıyor" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN AŞILABİLİR BİR SORUN"

Özkan, "AKP ve Murat Kurum uzun yıllardır bu ülkenin yöneticisi durumundalar" dedi ve şöyle devam etti:

"25 yıldır yapılmayanları vaat ettiklerinde vatandaş bunu elbette görüyor. Ülkenin depreme karşı dayanıklılık sorunlarını çözmeyip bugün deprem sorununu çözme iddiasıyla ortaya çıkmak etkili olmaz. Bu vatandaşın zekasıyla alay etmektir. Kentsel dönüşüm ve depreme odaklı bir kampanyaya devam etmeleri bizim için aşılabilir bir sorun olacaktır."

"İKTİDARA YAKIN MEDYANIN TEK HEDEFİ İMAMOĞLU"

İktidara yakın medya kuruluşlarının temel odağının İmamoğlu'nu başarısız gösterme yönünde olduğunu söyleyen Özkan, "Medyanın büyük bir kısmı iktidara yakın. Muhalif medyanın da görmediği bir fotoğraf var. Ekrem İmamoğlu Türkiye tarihinde yapılmayan işler yaptı, daha önce daha iyisini başarmış tek bir belediye başkanı bile yok. Yurtlar, kreşler, anne kart gibi uygulamalar, burslar ve vatandaşın kentsel yoksulluğunu gidermek amacıyla yaılan çalışmalar bu ölçekte hiç görülmedi" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU AVANTAJLI DURUMDA"

Seçmen davranışına ilişkin incelemelerini paylaşan Özkan elde ettikleri verileri şu ifadelerle anlattı:

"Araştırmalar bize, eğer ittifaklar dağılmasaydı İmamoğlu'nun yüzde 60'ın üzerinde bir oyla seçilebileceğini gösteriyordu. İttifaklar dağılmış olmasına rağmen Ekrem beyin seçmenlerin ağırlıklı desteğini alabileceğini düşünüyorum. Çünkü vatandaş İmamoğlu'nu siyaset üstü görüp oy verebilir.

CHP'nin İstanbul'daki seçmen desteği ve AKP'nin seçmen desteği yüzde 40 civarında. Geriye kalan yüzde 20'lik gri alandaki seçmen kitlesi var. İmamoğlu siyasetten gelen bir isim ve büyük bir başarının sahibi. Kurum ise bir otorite tarafından görevlendirilmiş bir bürokrat. Ekrem İmamoğlu avantajlı durumda ancak yine de yoğun şekilde çalışıyor. Şans her zaman hazır olana güler."