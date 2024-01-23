Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kaldırıldı: 'Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesaplara sansür' iddiası tartışma yarattı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:23

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:24

21 Şubat 2023 tarihinden beri kapalı olan Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kaldırıldı.

Türkiye'de birçok kullanıcısı olan ve gündeme dair paylaşım, görüş ve önerilerin yer aldığı Ekşi Sözlük platformu BTK kararı ile erişime kapatılmıştı. Ardından 2 Mart 2023'te Ekşi Sözlük'e erişim engelinin kaldırılmasına karar verilmiş ve platform, kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Ancak Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

O gün bugündür kapalı olan sözlük dün itibarıyla açıldı.

İMAMOĞLU PAZARLIĞI MI YAPILDI?

Ancak ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. "Büyükşehir Çalışıyor" isimli hesap "Ekşi Sözlük, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen hesapları hiçbir gerekçe göstermeden kapattı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın ardından akıllara 'Ekşi Sözlük'ün açılması karşılığında İmamoğlu'nu destekleyen hesap ve paylaşımların kapatılması mı teklif edildi' sorusu geldi.

Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin şu yanıt geldi:

ONGUN: 'KUŞ YARATMIŞTIR'

Murat Ongun ise Ekşi Sözlük'ün savunmasına şu şekilde karşılık verdi: