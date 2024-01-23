Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi: İmamoğlu birinci sırada

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:03

Yerel seçimlere sayılı gün kala; İstanbul ile ilgili son anket, mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce “Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır” diyen Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar'dan geldi.

Yandaş yazar Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı ankette İstanbul seçimleri için Ekrem İmamoğlu birinci sırada yer aldı.

İMAMOĞLU BİRİNCİ

Ankete göre 'Ekrem İmamoğlu seçilmeli' diyenlerin oranı yüzde 46.3 olurken 'Murat Kurum seçilmeli' diyenlerin oranı yüzde 42.1. Kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 5.7.

'Kim seçilecek?' sorusunda ise fark daha da açılıyor. Bu soruya ankete katılanların yüzde 50.5'i Ekrem İmamoğlu, 41.7’si Murat Kurum diyor.

Ankete katılanların yüzde 40.3'ü Ekrem İmamoğlu'nun geride kalan 5 senede başarılı bir belediyecilik yürüttüğü görüşünde. Yüzde 33.7’si İmamoğlu'nu başarısız bulurken yüzde 26’lik bir kesim ise bir şey değişmediğini ifade etmiş.