Fazıl Say ve Gökhan Özoğuz'dan 'otobüs' tepkisi

06 Mayıs 2022 Cuma, 16:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun, Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı‘nın da katılması tartışma konusu haline geldi.

Yıllarca iktidarın politikalarını destekleyen ve özellikle Balyoz, Ergenekon gibi 'kumpas' davalarının medyadaki önde gelen savunucuları arasında yer alan Alçı'yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında eleştirilerde bulundu.

Son olarak bu isimlerden ikisi ünlü piyanist Fazıl Say ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu. Her iki isim de, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Alçı'nın o otobüste olmasını eleştirdi.

SAY: 'ŞİMDİ NE OLACAK?'

10 yıl önce 'Hayyam' tweeti nedeniyle davalık olmasını hatırlatan Fazıl Say, isim vermeden, “Ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur” diye yazdı. Say, sözlerinin devamında daha önce CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesini istediği İmamoğlu için de, “Onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?” dedi.

Ünlü piyanist, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl önce yaşadığım Hayyam retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.

Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak? @ekrem_imamoglu"

ÖZOĞUZ: 'BEN BU OTOBÜSTEN İNERİM ARKADAŞ!'



Şarkıcı Gökhan Özoğuz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti sırasında otobüste çekilen bir görüntüyü paylaştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "İşte demek siyaset böyle bir şey! Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!" notunu düştü.