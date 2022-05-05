İmamoğlu'nun otobüsündeki Nagehan Alçı'dan 'açıklama': Bu nasıl bir saçmalıktır?

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Karadeniz turuna Habertürk yazarı Nagehan Alçı‘nın da katılması tartışma konusu haline geldi.

Yıllarca iktidarın politikalarını destekleyen ve özellikle Balyoz, Ergenekon gibi 'kumpas' davalarının medyadaki önde gelen savunucuları arasında yer alan Alçı'yı İmamoğlu’nun otobüsünde görenler sosyal medya platformlarında eleştirilerde bulundu.

Konuyla ilgili yapılan haberler ve eleştiriler üzerine Nagehan Alçı'dan yanıt geldi. Alçı, İmamoğlu'nun Karadeniz turuna dair gözlemlerini kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında "Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir. Bu davete icabet ettiğim için bana ya da bu daveti yaptığı için Sayın Ekrem İmamoğlu’na hakaret edenler Ortadoğulu kabileci kafa yapısına sahip olduklarını kanıtladılar" diye yazdı.

Alçı, eleştirilere yanıtında şöyle devam etti:

"Sabahtan akşama uygar ve Batılı olduğunu söyleyenlerin nasıl Ortadoğulu feodal kabileci kodları içselleştirdiğini gördük bu olayda. Sadece CHP’nin angaje muhabirleri İmamoğlu tarafından davet edilsin istiyorlar. E o zaman eleştirdiğiniz iktidardan ne farkınız kaldı? Hadi kamyon arkalarında yazan maganda erkek laflarını ekrandan söylemeyi marifet sayan spiker gibileri anlıyorum da Gönenç Gürkaynak gibi kıymetli bulduğum bir hukukçunun bile sosyal medya gazıyla nasıl Şarklı popülist haline geldiğini görünce üzüldüm. Sakin kafayla, gaza gelip attığı tweetlere yeniden bakarsa bence Gürkaynak da üzülecek ve kendine kızacak. En azından büyük haksızlığa uğradığını çok iyi bildiği ve medyada açık ara en çok benim yazdığım Osman Kavala’dan utanacaktır bu tweetleri attığı için."

Alçı, otobüsteki diğer gazetecilerden bazılarının çalıştığı medya kuruluşlarının iktidara yakınlığına da işaret ettiği yazısının ilgili bölümünü şöyle tamamladı:

"Ekrem İmamoğlu’nun bu gezisinde iktidarı destekleyen gazete Hürriyet’ten Fatma Aksu, yine hükümet taraftarı gazete Milliyet’ten Selay Saykal, 20 senedir hep AK Parti’yi desteklemiş Türkiye gazetesi-TGRT’den de Ziya Osman Açıkel vardı. Akif Beki de çok uzun seneler Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanıydı. Bu gazetecileri de çağırmayıp dışlasa mıydı Ekrem İmamoğlu? Bu gazeteci meslektaşlarımız da bu geziye katılınca Ekrem İmamoğlucu mu oldular? Ben öyle mi oldum? Ekrem Bey ile Habertürk TV’de yaptığımız sert tartışmayı Youtube’da 3.6 milyon kişi seyretti. Oradaki görüşlerim de değişmedi. Ama ben gazeteciyim.

Bu nasıl bir saçmalıktır? Anlamak mümkün değil. Gerçekten Türkiye bir açık hava tımarhanesine döndü…"