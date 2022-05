İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken seçim mesajı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın son gününde Trabzon’daydı. Gazetecilerle kahvaltıda buluşan İmamoğlu, daha sonra hemşerileriyle bayramlaştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, şöyle dedi:

‘SES ÇIKARAMIYORLAR’

“Benim gündemimde yok. Ama gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede. Bu değişime hepimizin ihtiyacı var. Örneğin en başta sorun yaşayan kişi benim. İBB’nin engellendiği ya da sıkıntı çektiği, zulüm çektiği problemleri sıralasam 150 yetmez, bir 150 daha yazarım. AK Partili belediye başkanlarının da ihtiyacı var. Çünkü sesini çıkaramayan, belediye başkanı AK Partili olsa ne olur olmasa ne olur? Bu sürecin değişimle taçlanması gerek.”

‘HİZMET YARIŞI’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında adaylık yarışı olup olmadığına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, “Bizim partimizde şöyle bir şey yok. ‘Genel başkanla yarış’ ne haddimize? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisinin genel başkanlığı çok asil bir makamdır. Bizim gündemimizde ne Cumhurbaşkanlığı meselesi, ne de kıymetli mevkidaşım Mansur Yavaş ile yarış söz konusu. Bir hizmet yarışı. Bu da güzel bir yarış” dedi.

‘SANDIKTA YANITLAR’

İBB Başkanı’na, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın İmamoğlu’na seçim yasağı gelebileceği yönündeki açıklamaları soruldu. İmamoğlu, “Ya ne olmadı ki bu ülkede bu olmasın? Adaletsizlikle bizi sınamasın. Ama her şey mümkün. Yani biri Ekrem’e böyle bir şey yapar, bir bakarsınız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir. Türkiye’de ne yazık ki her şey mümkün. Ama bu her şey mümkünün bitmesine de bir yıl kaldı” dedi.