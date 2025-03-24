İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun üzerinde halen gözaltına alınırken giydiği takım elbisesi vardı.

İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, hakkında verilen tutuklama kararının ardından dün Silivri Cezaevi'ne getirildi.

ÜZERİNDE AYNI TAKIM ELBİSESİ VARDI

İmamoğlu'nun cezaevine giriş yapmadan hemen önce çekilen fotoğrafı ortaya çıkarken üzerinde gözaltına alınırken giydiği takım elbise olması dikkat çekti.

Patronlar Dünyası'nın ulaştığı fotoğrafta; kravatı ve saatinin olmadığı ve paltosunu elinde tuttuğu göze çarptı. 

İşte o fotoğraf...


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