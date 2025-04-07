İmamoğlu'nun tutuklanacağından haberi var mıydı? Adalet Bakanı Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu: 'Bu saçma sapan bir iddia!'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:48

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:12

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sonrası İmamoğlu'na destek eylemlerine katılan ve anayasal hakkını kullandıkları için tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Gözaltılar içinde genç kardeşlerimizin de olduğunu biliyoruz. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır" dedi.

"YARGI GEREKLİ KARARI VERECEKTİR"

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Güvenlik güçlerimizle hoş olmayan durumlar söz konusu oldu. Adliyeye intikal eden konular oldu. Gözaltılar içinde genç kardeşlerimizin de olduğunu biliyoruz. Gençlerle alakalı tahliye kararları verilmişti.

Tutukluluğu devam edenler var. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır. Dosyalardaki duruma göre savcılıklar, yargı gerekli kararları verecektir. Onlarla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili olarak yargı sürecini takip etmek durumundayız. Yargıya müdahale etme yetkimiz yok."

"ÇIPLAK ARAMA YOK"

"Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine ilişkin kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Birilerinin 'çıplak arama' şeklinde ifade ettiği hususlar ülkemizde kesinlikle söz konusu değil. Buna izin veremeyiz.

Cezaevlerine yasaklı madde sokulmaması bakımından eğer bir şüphe durumu varsa detaylı arama yetkisi verilmiştir. Bu yetki kullanılırken kişinin mahremiyetine özellikle dikkat edilir. Bu detaylı aramada kişinin mahremiyeti, özellikle aynı cinsten kişinin aramış olması, kıyafetlerinin dışında kendisine ekstra bir kıyafet verilmiş olması gibi tedbirleri alınarak detaylı arama yapılır. İşkenceye sıfır tolerans politikasından taviz vermeyiz. Cezaevinde tutuklu bulunanlar, devletimize emanettir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CUNTA" SÖZÜ

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün çok talihsiz bir ifade kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza maalesef 'cunta başkanı' diyebildi. Bu bir kere hadsizlik. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmanın mücadelesini vermiştir. Çok büyük gayret göstermiş, darbecileri tarihe gömmüştür. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar.

Burada bir adli soruşturma var. Adli soruşturmayı gölgelemeye yönelik, hedef saptırmaya yönelik, farklı bir politikayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu dosyasındaki iddiaları gölgelemeye yönelik... Bırakın herkes savunmalarını yapsın. Kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıkar."

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

"Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. CMK 109'uncu maddesinde, cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını iademe ettiremeyeceklerle ilgili olarak gerekli kararların nasıl verileceği, yine CMK'nın 16'ncı maddesinde belli. Tam teşekküllü hastaneden alınacak bir rapor ve bu raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması durumunda, tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var. Adli Tıp Kurumu gerekli muayeneleri yapacak, gerekli raporu verecektir. Adli Tıp'ın verdiği rapor doğrultusunda bir karar verilecekse buna cumhuriyet savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz verecektir."

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANACAĞINDAN TRUMP'IN HABERİ VAR MIYDI?

"Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Yargı, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'icazet' alarak işlem yapacak öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani tabii kimlerin nerelerden icazet aldığını, kimin bu ülkeyi ve bu ülkenin yargısını yabancılara nasıl şikayet ettiğini biliyoruz. Herhalde kendisini ifade etmeye çalışıyor. Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek, "Yalnız bırakıldık" diyen kendisi. Yargı, ne içeriden ne dışarıdan, hiç kimseden talimat almaz. Yabancılardan hiç almaz. Demek ki bilinçaltında böyle bir şey var. Yargının yurtdışında, ABD'den talimat aldığına yönelik saçma sapan iddialarla meşgul olmayalım. Yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Ve dosyaya göre, delillere göre karar verir. Ve bu kararları da ülkemiz içerisinde hukuki denetime sonuna kadar açıktır.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "partiye kayyum atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, bugün yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nda tek aday olan Özgür Özel, geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Seçimin ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. Ne buradan ne oradan bir ses çıkıyor. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde. Erdoğan'a sesleniyorum, milletten oy alıp seçilen cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Çık ve kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi Amerika'nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle. İşine geldiğinde oraya buraya sataşan, 'mandacı, himayeci' diyen Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde. Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimde ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır."