İmralı'dan Bahçeli'nin açıklamasına cevap gelecek mi? Sırrı Sakık: 'Önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmeler göreceğiz...'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:10

Güncelleme: 23.10.2024 - 08:10

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının yankıları sürerken, yeni gelişmeler yaşanabileceği iddia ediliyor.

Kandil’den bir açıklama gelecek mi? DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ise, önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISI GÜNDEMDE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrıda bulunarak, tartışmaların fitilini ateşledi. Bahçeli, Öcalan’ın örgütün lağvedildiğini TBMM kürsüsünden açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli’nin çağrısında kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi:

“Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.”

SAKIK: "ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR"

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ise Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik sözlerine dair T24’ten Candan Yıldız’a konuştu.

Sakık, Bahçeli’nin sözlerini değerlendirdiği açıklamasında, "Alevilere ait bir sözdür: İyilik iyidir. Bu topraklarda konuşmak iyidir. Bahçeli’nin sözlerinin altının doldurularak ret ve inkardan müzakere aşamasına gelindiğinin gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Konuşarak sorunların çözülebileceğini ifade eden Sakık, "Bu topraklarda konuşarak her türlü sorunumuzu çözebiliriz. Bahçeli’nin Öcalan’a ilişkin sözlerine hiç şaşırmadım. Önümüzdeki günlerde daha önemli gelişmelerin olabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Göreceğiz, bakacağız, bekleyeceğiz" dedi.

Bahçeli’nin tarihi nitelikteki çıkışının ardından, gözler şimdi Öcalan’dan gelebilecek olası bir açıklamaya çevrildi.