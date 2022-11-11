İmzayı eski bakan atmıştı: Türkiye ile BAE arasında 'tarımsal işbirliği' mutabakatı

11 Kasım 2022 Cuma, 13:55

14 Şubat 2022 tarihinde Abu Dabi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti arasında “Tarımsal İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı”, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

14 Şubat 2022 tarihinde Türkiye ile BAE arasında savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalanmıştı.

"ORTAK YÜRÜTME KOMİTESİ" KURULACAK

ANKA Haber Ajansı'ndan Dilan Kutlu'nun haberine göre, Tarımsal işbirliğine ilişkin anlaşmaya göre; iki tarafın da anlaşmayı izlemesi için Ortak Yürütme Komitesi kurulacak. Türkiye adına Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşik Arap Emirliği adına ise Birleşik Arap Emirliği İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı sorumlu olacak.

Komite, her ülkeden 5 üyenin katılımıyla toplam 10 üyeden oluşacak. Komiteye, her iki ülkenin eş başkan konumundaki görevlileri başkanlık edecek. Komite yılda bir kez dönüşümlü olarak Türkiye ya da Birleşik Arap Emirliği’nde toplanacak.

"ORGANİK TARIM, HAYVAN SEVKIYATI" İŞBİRLİĞİ

Taraflar, “Zirai mücadele ile bitki koruma, organik tarım, teknoloji temelli tarımsal üretim, gıda güvenliği, gıda üretimi ve gıda ürünlerinin ticareti, hayvancılık hayvan sağlığı ve hayvan sevkıyatları, gıda güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar ve modern teknoloji ile tekniklerin kullanılması, iki ülkenin özel sektörleri arasında tarım alanında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin projelerin geliştirilmesi” alanlarında işbirliği gerçekleştirecek. Bu alanda seminerler, sempozyumlar düzenlenecek.

MUTABAKAT ZAPTI 1 YIL YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Mutabakat zaptı 1 yıl süreyle yürürlükte kalacak. Taraflardan biri en az 6 ay önceden diplomatik kanallar aracılığı ile anlaşmayı fes etmediği sürece anlaşmanın süresi 1 yıl kendiliğinden yenilenecek.

METİNDE ESKİ BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ'NİN İMZASI BULUNUYOR

14 Şubat 2022’de imzalanan anlaşmada Türkiye adına eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Birleşik Arap Emirlikleri adına ise İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Bint Mohammed Almheiri’nin imzası yer alıyor.