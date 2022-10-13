BAE'ye gitmek için bilet alan Cemal Enginyurt: Sedat Peker ile görüştürmüyorlar

13 Ekim 2022 Perşembe, 20:31

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker'in bulunduğu BAE'e gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Peker'le görüştürülemeyeceğimizi öğrendim" dedi.

1-) Halkımıza söz verdiğim üzere @sedat_peker in bulunduğu BAE’ ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile @sedat_peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece BAE ‘ye gidemiyorum. Birşeylerin… pic.twitter.com/1Y7MPl2abO — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) October 13, 2022

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, "Peker'e uygulanan dijital ve fiziksel tecridin kaldırılması için gayret sarf etmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Enginyurt Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: