İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 'Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at destek vereceğim'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 22:12

Güncelleme: 06.05.2023 - 22:40

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde partililerle birlikte yürüdü, yurttaşları ve esnafı selamladı. Daha sonra partisinin Bahçelievler ilçe teşkilat binasına gelen İnce, burada vatandaşlara seslendi.

CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce, "İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2'şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki 'Muharrem İnce bize yardımcı ol' olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi'nde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar" diye konuştu.

AYNI TEKLİFE CHP'DEN YANIT GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İnce'nin bir önceki 'Davutoğlu ve Babacan' teklifine ilişkin şunları söylemişti:

"Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değildir. O yüzden bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Beraber güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partileri farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız.

Biz diyoruz ki, biz bu ülkede yaşayan insanların temsil edilme hakları ellerinden alınmıştır cumhurbaşkanlığı sistemiyle yüzde 51 ile. İşte biz bunu ortadan kaldırıp birlikte artık daha demokratik bir seçimin yarışın olabileceği parlamenter sistemi birlikte inşa edelim diyoruz."

'ÇOK OLUMLU BİR YANIT VERİYORUZ'

Özkoç, "Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?" sorusunu ise, "Hayır çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey eğer cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz" diye yanıtlamıştı.