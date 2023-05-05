Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıklamıştı... CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye 'Davutoğlu' ve 'Babacan' yanıtı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:42

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçen akşam Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıklamıştı.

İnce, "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı falan istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum" diye konuşmuştu.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN YANIT GELDİ

Son olarak, NTV yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değildir. O yüzden bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Beraber güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partileri farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız.

Biz diyoruz ki, biz bu ülkede yaşayan insanların temsil edilme hakları ellerinden alınmıştır cumhurbaşkanlığı sistemiyle yüzde 51 ile. İşte biz bunu ortadan kaldırıp birlikte artık daha demokratik bir seçimin yarışın olabileceği parlamenter sistemi birlikte inşa edelim diyoruz."

'ÇOK OLUMLU BİR YANIT VERİYORUZ'

Özkoç, "Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?" sorusunu ise, "Hayır çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey eğer cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz" diye yanıtladı.