'İnce'likten eser yok: 21 yıldır AKP'nin gadrine uğrayan medya hedefinde!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 21:37

Güncelleme: 12.04.2023 - 21:52

Bugün Memleket Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ali Dursun adına açılan bir Twitter hesabından Dursun’un partisinden istifa ettiği sert bir mektupla duyuruldu.

Bugüne kadar Memleket Partisi’nden birçok üst düzey isim istifa etti. Ali Dursun’un da onlardan biri olma ihtimali kuvvetle muhtemeldi.

HABERİMİZİ YAYINDAN ÇEKTİK, ÇÜNKÜ…

cumhuriyet.com.tr olarak Memleket Partisi’nden iddiayı doğrulatmaya çalıştık. Ali Dursun’un istifa ettiğiyle ilgili bilgiyi kesinleştiremeden haberi yayına verdik. Ancak çok kısa bir süre içinde gelişmeyi duyuran Twitter hesabının sahte olduğunu tespit ederek haberimizi yayından kaldırdık.

Saat 15.12’de ise Memleket Partisi, resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak haberi yalanladı. Memleket Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fotoğrafı paylaşılarak Ali Dursun Memleket Partisi'nden istifa etti" şeklinde haber yapılan kişi, GDK üyemiz Orhan Şimşek'tir. Kendisi görevine devam etmektedir. Troll medyası trollüğe devam ediyor."

DOĞRU BİLGİYİ ANINDA AKTARDIK

cumhuriyet.com.tr Memleket Partisi’nin açıklamasını birkaç dakika içinde yayınlayarak okurlarına doğru bilgiyi aktardı.

Bu arada Ali Dursun’un kurucusu olduğu Memleket Partisi’nden 2021 yılında istifa ettiği ancak Ali Dursun adına açılan hesaptaki mektupta yer alan ifadelerin tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

İNCE: HABER ORADA DURUYOR

TV100’da Candaş Tolga Işık’ın ‘Az Önce Konuştum’ adlı programına katılan İnce, yayına başlar başlamaz, aralarında gazetemizin de bulunduğu bağımsız medyayı hedef aldı.

İnce, cumhuriyet.com.tr’nin doğru haberi vermediğini iddia ederek şöyle konuştu:

— Cumhuriyet’in internet sitesi... Yazarları öldürülen, 50 yıldır para verip alıp okuduğum... Tweet yalan, haber yalan. Bunu utanmadan buraya koyuyorlar sonra kaldırıyorlar, sayfa kaldırıldı yazıyorlar.

— Bu insanların bu haberi yapmak için teyit etmeleri gerekmez mi? Memleket Partisi'nin Genel Başkanı’nı, Sözcüsü’nü vs. birini aramaları lazım. Her gün yapıyorlar bu haberleri. Bu sadece bugün olanlar.

— Bu haberleri daha sonra silmediler mi? Algıyı yapıyorlar sonra sayfaya erişemiyorsun ama haber orada duruyor. Haberin doğru olmadığına dair bir haber yapıldı mı? Yapmıyorlar o haberi de. Her gün sahtekarca haberler yapıyorlar. Sürekli algı peşindeler. Şeytan taşlamaktan tavaf yapamıyoruz.

TÜM TARAFLARA EŞİT VE İLKELİ

99 yıllık Cumhuriyet Gazetesi, gazetecilik sorumluluğu gereği tüm taraflara eşit yaklaşır. cumhuriyet.com.tr olarak Memleket Partisi dahil tüm partilerin programlarını dikkatle takip ederek okurlarımıza sıcağı sıcağına duyuruyoruz. Siyasetçiler gibi gazeteciler de hatadan azade değildir. Biz yanlışımızı çok kısa süre içinde düzelterek kamuoyunun gerçek bilgiye ulaşmasını sağladık ve görevimizi yerine getirdik.

İNCE’NİN İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Ancak Muharrem İnce, Memleket Partisi’nin açıklaması saatlerdir sitemizde yayında olmasına rağmen, katıldığı canlı yayında “haberin doğru olmadığına dair bilginin verilmediğini“ öne sürdü.

Umarız Muharrem İnce bu hatasını düzeltir ve zorluk içinde gazetecilik yapmaya çalışan kurumları besleme medya kuruluşları ile aynı kefede değerlendirme haksızlığından vazgeçer.

Muharrem İnce’nin 'hiç yayınlamadığımızı' iddia ettiği haberimize buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/memleket-partisinden-ali-dursun-aciklamasi-2070732