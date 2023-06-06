İngiliz istihbarat başkanı, İbrahim Kalın'ı 'parodi hesap' esprisiyle kutladı

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı sahte Twitter hesabıyla kutlayan ve sosyal medyada gündem olan MI6 başkanı Richard Moore, MİT Başkanlığına atanan Kalın'ı gerçek hesaptan tebrik etti. Moore, sözlerine 'Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak...' diyerek başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:33
İngiliz istihbarat başkanı, İbrahim Kalın'ı 'parodi hesap' esprisiyle kutladı
Abone Ol google-news

İngiliz istihbarat servisi MI6'in başkanı Richard Moore, MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ı Twitter'dan tebrik etti.

Moore önceki gün, uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığını yapan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesini, Twitter'dan kutlamıştı. Ancak mesajın gittiği hesap, Hakan Fidan'a ait değildi.

Moore, tebrik mesajını paylaşırken Hakan Fidan adına açılmış sahte bir hesabı etiketlemişti.

"BU UTANÇ VERİCİ"

Moore, yüzlerce Twitter kullanıcısının kendisini uyaran yanıtlarının ardından, gülücük emojisi ekleyerek "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" demişti.

KALIN'A ESPRİLİ TEBRİK

İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi olan MI6 Başkanı Moore, MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ı da Twitter'dan Türkçe tebrik etti ancak aynı hatayı yapmadı. 

Kalın'ın onaylı hesabını etiketleyen Moore 'parodi hesap' esprisi yaparak şu sözleri kullandı:

"Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak , eski dostum @ikalin1'i MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun."


istihbarat istihbarat üssü Milli İstihbarat Teşkilatı İbrahim Kalın

İlgili Haberler

İngiliz istihbarat başkanından Hakan Fidan'ın sahte hesabına tebrik: 'Hay aksi, bu utanç verici!'

İngiliz istihbarat başkanından Hakan Fidan'ın sahte hesabına tebrik: 'Hay aksi, bu utanç verici!'
Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan konuştu

Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan konuştu
Erdoğan'ın 'sır küpü' Hakan Fidan'ın yeni makamında ilk fotoğraf

Erdoğan'ın 'sır küpü' Hakan Fidan'ın yeni makamında ilk fotoğraf

En Çok Okunan Haberler