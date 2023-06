Son Dakika: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:39

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki bakanlıklardaki tüm isimler değişti.

4 Mayıs'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı devir teslim törenleri gerçekleştirildi.

Bakanlıklardaki devir teslim törenleri bugün de devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Göreve teslim eden Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz verdiği yetki ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar, zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hareket ettik. Girişimci ve insancıl dış politika ruhuyla dünyanın her yerinde menfaatimizi koruduk. 8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri bayrağını Hakan Fidan kardeşime devrediyorum. Hariciyemizi ve Milli İstihbarat Teşkilatımız güzide kurumlarımızdır. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman bakanlığımızın ve bakanımızın emrinde olacağım. Bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan ise şunları söyledi:

"Sayın bakanım çok değerli misafirler MİT'te 13 yıl süren görevim sonrası sayın cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğluyla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu. Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin."