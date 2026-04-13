İnşaatta sona gelindi: Başsavcılık, Silivri'deki yeni duruşma salonu için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Silivri’de "yeni duruşma salonu" hareketliliği başlamıştı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde yeni bir salon yapılacağının bilgisine ilk Cumhuriyet ulaşmıştı.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına geçen aylarda başlandı.

İNŞAATTA SONA GELİNDİ

Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB davasının görüleceği 9 Mart’taki duruşmaya yetişmeyen inşaatta sona gelindi.

BAŞSAVCILIK: 1 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'ye inşa edilen yeni duruşma salonunun bir ay içinde tamamlanacağının planlandığını duyurdu.

Öte yandan inşaattaki son durum da paylaşıldı.

İşte Silivri'de inşa edilen yeni duruşma salonu...